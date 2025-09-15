CHP’de şaibeli kurultay davasında kritik gün! CHP kurultay davası saat kaçta?

CHP'DE KARAR GÜNÜ!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak.

Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.