CHP’de şaibeli kurultay davasında kritik gün! CHP kurultay davası saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.9.2025 09:11

CHP kurultay davası siyasetin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Parti yönetimi, günlerdir süren belirsizlikle ilgili kritik gelişmeleri yakından takip ediyor. Genel merkezde yapılacak toplantı öncesi il başkanları acil olarak çağrılırken, mahkemeden çıkacak olası mutlak butlan kararı partide büyük bir krize yol açabilir. Peki, CHP kurultay davası saat kaçta? İşte detaylar...

CHP'de gözler kritik mahkeme kararına çevrildi. Parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm il başkanları genel merkezde bir araya gelirken, partide yaşanabilecek krizin boyutu gündemi domine ediyor. Peki, CHP kurultay davası saat kaçta?

CHP'DE KARAR GÜNÜ!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak.

Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA?

Şaibeli kurultay davası bugün 15 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, parti genel merkezinde ve siyasi kulislerde tansiyonu yükseltti. 15 Eylül'de 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde, hem mevcut parti yönetimi hem de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olası bir "mutlak butlan" kararına karşı hazırlık yaptığı öğrenildi.

