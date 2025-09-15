CHP’de şaibeli kurultay davasında kritik gün! CHP kurultay davası saat kaçta?

CHP'de gözler kritik mahkeme kararına çevrildi. Parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm il başkanları genel merkezde bir araya gelirken, partide yaşanabilecek krizin boyutu gündemi domine ediyor. Peki, CHP kurultay davası saat kaçta?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak.
Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, parti genel merkezinde ve siyasi kulislerde tansiyonu yükseltti. 15 Eylül'de 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde, hem mevcut parti yönetimi hem de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olası bir "mutlak butlan" kararına karşı hazırlık yaptığı öğrenildi.