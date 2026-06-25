CHP’den AYM’ye akla ziyan başvuru: Çocukları koruyacak sosyal medya düzenlemesinin iptalini istediler!

Çocukları dijital ekosistemdeki olumsuz içeriklerin yarattığı tehlikelerden korumak için Türkiye 15 yaş altı düzenlemesini hayata geçirirken, CHP'den yine şaşırtmayan bir adım geldi.
CHP'DEN AYM'YE İPTAL BAŞVURUSU!
CHP, sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen 7578 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesini AYM'ye sundu.
AVRUPA, ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİNE HIZ VERİYOR
Dijital ortamda geçirilen süre her geçen gün toplum genelinde giderek artıyor ve çevrim içi platformlarda algı manipülasyonu, dezenformasyon, nefret söylemleri, kişisel verilerin ihlaliyle dolandırıcılık gibi suçlar daha sık meydana geliyor. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.
15 YAŞ ALTI DÜZENLEMESİ
Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak biz yaklaşık iki senedir bu alanlarda çalışıyoruz. Özellikle çocukların sosyal medya içeriklerinde, dijital mecralarda yaşadığı her türlü zorbalığa karşı korumak adına çeşitli mekanizmalar hayata geçirdik. Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi Meclisimizin destekleriyle nisan ayında hayata geçirdik. Diğer yandan 15-18 yaş için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getirdik sosyal medya platformlarına" demişti.
Yönetmelik sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamanın başlayacağını kaydeden Göktaş, "Yönetmeliğimiz çıktıktan sonra altı ay içerisinde uygulamaya geçme kararımız vardı. Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek Türkiye'de. 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.