Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:57

Avustralya’dan sonra Avrupa’da bir ilk: Fransa sosyal medyayı yasaklıyor!

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan tasarı Fransa Ulusal Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenleme, liselerde cep telefonu kullanımına da kısıtlama getirirken Paris'i Avustralya'dan sonra bu alanda adım atan ikinci ülke yapmaya hazırlanıyor.

AA
Fransa Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı görüşüldü.

TASARI MECLİSTEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANIMI KISITLANACAK

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

KARAR SENATO'DA TARTIŞILACAK

Söz konusu tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Fransa'da bir yasanın Parlamento'dan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı tasarı metnini kabul etmesi gerekiyor.

"ÇOCUKLARI KORUMAK ADINA ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Macron, oylamanın ardından sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda kararı "Fransız çocuklarını ve gençlerini korumak adına atılmış büyük bir adım" olarak niteledi.

"ZİHİNLERİ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞAN GÜÇLERE KARŞI ADIM ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanı ve eski Başbakan Gabriel Attal, Senato'nun tasarıyı şubat ortasına kadar kabul etmesini umduklarını söyledi.

Attal'a göre, 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni hesaplar için yasak başlayacak ve mevcut hesaplar için ise sosyal medya platformlarına, yaş sınırına uymayan hesapları 31 Aralık'a kadar kapatma süresi tanınacak.

Attal, düzenlemenin yalnızca çocukların ruh sağlığını değil, aynı zamanda dış etkilere karşı toplumu korumayı hedeflediğini belirterek, "Sosyal medya üzerinden zihinleri etkilemeye ve yönlendirmeye çalışan güçlere karşı da bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA KIZ ÇOCUKLARINI DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

Fransa'nın kamu sağlığı kurumu ANSES, bu ay yayımladığı raporda TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformların özellikle kız çocukları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını açıkladı.

Raporda siber zorbalık, şiddet içeriklerine maruz kalma ve psikolojik baskı gibi risklere dikkat çekildi.

Yasa taslağına göre online ansiklopediler, eğitim ve öğrenme platformları yasak kapsamı dışında tutuluyor.

Yasağın fiilen uygulanabilmesi için etkili bir yaş doğrulama sistemi kurulması gerekiyor. Bu konuda çalışmaların Avrupa Birliği düzeyinde devam ettiği belirtiliyor.

FRANSA AVUSTRALYA'DAN SONRA İKİNCİ ÜLKE OLACAK

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Yasa yürürlüğe girerse Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ikinci ülke olacak.