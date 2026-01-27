Haberler
Avustralya’dan sonra Avrupa’da bir ilk: Fransa sosyal medyayı yasaklıyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:57
15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan tasarı Fransa Ulusal Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenleme, liselerde cep telefonu kullanımına da kısıtlama getirirken Paris'i Avustralya'dan sonra bu alanda adım atan ikinci ülke yapmaya hazırlanıyor.