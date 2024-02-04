CHP’li belediye başkanı adayına "PKK" sorusu: “Sizde ‘selam’ gönderecek misiniz?”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Başkanı Rıfat Öcal, şehit aileleri ve gaziler adına yaptığı açıklamada, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'a sorular yöneltti. Öcal, "Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili ve Adayı Ahmet Önal'a birkaç soru yöneltiyoruz. Bir, ilimizin her sokağında ve parkında şehitlerimizin ismi yaşatılmaktadır. Belediye başkanı seçildiğiniz halde şehitlerimizin isimleri yaşatılmaya devam edilecek mi? Talep olması halinde yeni yapılacak alt-üst, hemzemin geçit ve sokaklarda şehitlerimizin isimlerini yaşatılmasını nasıl değerlendireceksiniz? Üç, nüfusa göre en çok şehit ve gazi olan ilimizde şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkıp yanlarında olacak mısınız?" dedi.

CHP'li Ahmet Önal'ın milletvekili olarak teröre ve destekçilerine tepki göstermediğine dikkat çeken Öcal, "Dört, milletvekili olarak görev yaptığınız süre içerisinde partiniz ve siz terör ve destekçilerine tepki gösteremediniz. Parti olarak şehitlerimizin emanetlerini ve gazilerimizi görmezden gelip düşmanımız, PKK ve yandaşlarına selam gönderdiniz. Belediye başkanı seçildiğiniz takdirde şehitler diyarı Kırıkkale'de de siz de PKK ve destekçilerine selam gönderecek misiniz? Beş, selam gönderdikleri isimleri ilimizdeki parklarda, sokak ve alt-üst geçitlerde yaşatacak mısınız?" şeklinde konuştu.