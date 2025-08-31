CHP’li Beykoz Belediyesi’nin festivalinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde akrabasının dondurma standına yardımcı olmak için gittiği alanda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz ile ilgili aralarında dondurma tezgahının sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi ve iş güvenliği uzmanının vereceği rapora göre gözaltı sayısı artabileceği değerlendiriliyor. Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Beykoz Çayırında Pazar akşamı 17.50 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, akrabası olan Uğur B.'nin dondurma standına yardımcı olmak için gittiği Beykoz Çayırı Festivalinde elektrik akımına kapıldı.