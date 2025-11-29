CHP’li ilçe yöneticisi cinayete teşebbüsten tutuklandı

Olay, geçtiğimiz hafta sonunda yaşandı. İddiaya göre H.S., M.Ö.'yü hırsızlıkla suçlayarak tartışmaya başladı ve tokat attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Bu sırada evine gidip tüfeğini alan H.S., kolluk kuvvetlerinin geldiği esnada M.Ö.'ye ateş etti ancak isabet ettiremedi.

"Öldürmek için değil, korkutmak için ateş ettim" savunmasında bulunan H.S., olay yerinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.