CHP’li ilçe yöneticisi cinayete teşebbüsten tutuklandı

29.11.2025

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabey köyünde yaşanan silahlı saldırı girişimi büyük yankı uyandırdı. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yöneticilerinden H.S., 18 yaşından küçük M.Ö.'yü öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonunda yaşandı. İddiaya göre H.S., M.Ö.'yü hırsızlıkla suçlayarak tartışmaya başladı ve tokat attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Bu sırada evine gidip tüfeğini alan H.S., kolluk kuvvetlerinin geldiği esnada M.Ö.'ye ateş etti ancak isabet ettiremedi.

"Öldürmek için değil, korkutmak için ateş ettim" savunmasında bulunan H.S., olay yerinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

