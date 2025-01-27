CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İztarım hakkında skandal iddia: Vatandaşa merdiven altı ürün yedirmişler!

ET VE SÜT ÜRÜNÜ ALIMLARI NEDEN İZTARIM'DAN YAPILMADI?

350 milyon Liranın üzerinde bir yatırımla kurulan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikasında ilk deneme üretiminin 2023 yılında yapıldığını hatırlatan Atmaca: "Bu süreçte yapılan açıklamada; 'Çiftçiden alınacak sütlerin bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu' projesiyle yurttaşlara ulaştırılacak.' Denilmişti. Yazılı soru önergemize verilen cevapta ne hikmetse süt kuzusu projesi kapsamında İZBB'ye herhangi bir teslimat yapılmadığı yazmaktadır. Belediyemizin Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü ihalelerini incelediğimizde, süt ürünleri alımlarında maalesef İztarım ile ilgili herhangi bir iz bulamadık. Belediyemizin diğer şirketlerinin alımlarında da, ilçe belediyelerimizin alımlarında da İztarım'a rastlamadık. Mal alımları şube müdürlüğü 26 Haziran 2024 tarihinde Tire Süt Kooperatifi'nden 1-5 yaş çocuklara dağıtılmak üzere 112 milyon 743 bin 750 TL alım yapmış. Bu alım neden İztarım'dan yapılmadı? İztarım'ın Ödemiş Et Entegre Tesisi hakkındaki soru önergemize verdiği cevapta ise; 'Mevcut ekonomik koşullar ve geçmişten gelen borçlanmalar nedeniyle Ödemiş Et Entegre Tesisine yapılan et sevkiyatları ve satın alımlar, borçlanma riskini artırmamak ve kaynak yetersizliği nedeniyle durdurulmuştur. Ayrıca, tesisin bakıma alınması nedeniyle alınan ürünlerin işlenemeyecek olması da sevkiyatların durdurulmasının bir diğer nedenidir.' Denilmektedir. İZBB Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü 23 Eylül 2024 tarihinde pazarlık usulüyle Kütahya'dan 25 milyon 495 bin TL tutarında kırmızı et almış. Neden bu alımları İztarım üzerinden, yerel üreticimizden gerçekleştirmedik? Belediyelerimiz, belediyelerimizin aş evleri ve belediye şirketlerimiz et tedariklerini neden İztarım'dan gerçekleştirmiyor? Böylece sermaye artışına da gerek kalmaz ve üreticiye olan borçlar da kolayca ödenir" diye konuştu.