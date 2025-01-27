CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İztarım hakkında skandal iddia: Vatandaşa merdiven altı ürün yedirmişler!

Cumhuriyet Savcılarını göreve davet eden Atmaca: "Bu tesiste üretilen ürünler İzmirliler tarafından Halkın Bakkalı ve Halkın Kasabı aracılığı ile satın alınıp tüketilmiş. Üstelik bu işletme gıda üretimi yaptığı için halkın sağlığını doğrudan tehdit etmiş! Bu şekilde ruhsatsız ve denetimsiz çalışan adeta merdiven altı bir işletme AK Partili belediyeye ait olsaydı, hiç şüphesiz bütün Türkiye ayağa kalkardı.Halkın sağlığını hiçe sayan ve ruhsatsız üretime sessiz kalan geçmiş dönem İzBB ve İztarım yöneticileriyle, bu dönemde de 7 ay ruhsatsız üretime sessiz kalan İzBB ve İztarım yöneticileri hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı" diye konuştu.
BELGENİN GERİYE DÖNÜK OLARAK HAZIRLANMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR
Açıklamasında İzBB Meclisi'ne 14 Ekim 2024 tarihinde sözlü soru önergesi verdiğini hatırlatan Atmaca: "Soru önergesine verilen cevapta 11 Ocak 2023 tarihinde faaliyete geçen Bayındır Süt İşleme Tesisinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler tamamlanmıştır.' Deniliyor. Bizim soru önergemizin tarihi 14 Ekim 2024, İZBB'nin Bayındır Süt İşleme Tesisi'ne işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine verdiği 1 yıl süresi olan "Deneme izin" belgesinin tarihi 10 Ekim 2024. "Deneme izin" evrakının tarihi, bizim soru önergemizden sadece 4 gün öncesine ait, yani biz önerge verdikten sonra, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma şartlarını taşımayan tesise mecburen verilen "Deneme izin" evrakının geriye dönük olarak hazırlanmış olma ihtimali göz ardı edilmemeli" diye konuştu. Atmaca, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nin ise ruhsatının olmadığı, bu yüzden tesisin bakım adı altında faaliyetlerinin sonlandırıldığının gelen duyumlar arasında olduğunu söyledi.
"BUNUN ADI SKANDAL"
Bayındır Süt İşleme Tesisinin 2 yıldır GSM (gayri sıhhi müessese) ruhsatı olmadan faaliyet göstermiş olmasını skandal olarak nitelendiren Atmaca "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek ve denetlemekle yükümlü olan İZBB'nin kendi işletmesi 2 yıl ruhsatsız çalışmış. Üstelik bu işletme gıda üretimi yaptığı için halkın sağlığını doğrudan tehdit etmiş!" diye konuştu.
ET VE SÜT ÜRÜNÜ ALIMLARI NEDEN İZTARIM'DAN YAPILMADI?
350 milyon Liranın üzerinde bir yatırımla kurulan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikasında ilk deneme üretiminin 2023 yılında yapıldığını hatırlatan Atmaca: "Bu süreçte yapılan açıklamada; 'Çiftçiden alınacak sütlerin bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu' projesiyle yurttaşlara ulaştırılacak.' Denilmişti. Yazılı soru önergemize verilen cevapta ne hikmetse süt kuzusu projesi kapsamında İZBB'ye herhangi bir teslimat yapılmadığı yazmaktadır. Belediyemizin Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü ihalelerini incelediğimizde, süt ürünleri alımlarında maalesef İztarım ile ilgili herhangi bir iz bulamadık. Belediyemizin diğer şirketlerinin alımlarında da, ilçe belediyelerimizin alımlarında da İztarım'a rastlamadık. Mal alımları şube müdürlüğü 26 Haziran 2024 tarihinde Tire Süt Kooperatifi'nden 1-5 yaş çocuklara dağıtılmak üzere 112 milyon 743 bin 750 TL alım yapmış. Bu alım neden İztarım'dan yapılmadı? İztarım'ın Ödemiş Et Entegre Tesisi hakkındaki soru önergemize verdiği cevapta ise; 'Mevcut ekonomik koşullar ve geçmişten gelen borçlanmalar nedeniyle Ödemiş Et Entegre Tesisine yapılan et sevkiyatları ve satın alımlar, borçlanma riskini artırmamak ve kaynak yetersizliği nedeniyle durdurulmuştur. Ayrıca, tesisin bakıma alınması nedeniyle alınan ürünlerin işlenemeyecek olması da sevkiyatların durdurulmasının bir diğer nedenidir.' Denilmektedir. İZBB Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü 23 Eylül 2024 tarihinde pazarlık usulüyle Kütahya'dan 25 milyon 495 bin TL tutarında kırmızı et almış. Neden bu alımları İztarım üzerinden, yerel üreticimizden gerçekleştirmedik? Belediyelerimiz, belediyelerimizin aş evleri ve belediye şirketlerimiz et tedariklerini neden İztarım'dan gerçekleştirmiyor? Böylece sermaye artışına da gerek kalmaz ve üreticiye olan borçlar da kolayca ödenir" diye konuştu.
İHALEYİ NEDEN İPTAL ETTİNİZ?
Atmaca önerge vererek 'Sıkıntının çözümü için ne yapılması düşünülüyor' diye sorduğunu belirterek: "Gelen cevapta 'Mevcut borç yükü yeni bir borçlanma yapılmadan kontrol altına alınmıştır. Tedarikçilere olan borçların ödenmesinden sonra halkımıza kaliteli ve güvenilir et ve et ürünleri tedariği başlatılması planlanmaktadır.' Denilmektedir. 16 Aralık 2024 tarihinde 320 tonluk "çiğ et ve et ürünleri" alım ihalesinde almayı planladığınız et ve et ürünlerinin dökümü aşağıda yazılmış olup, yaklaşık değeri 175 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Kütahya'dan pazarlık usulüyle alınanla beraber et alımına yaklaşık 200 milyon TL kaynak ayrıldığı görülmektedir. 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan ihalede; 122 bin 500 kg dana kıymalık et, 79 bin 600 kg dana kuşbaşılık et, 7 bin 800 kg dana kontrfile, 15 bin 250 kg dana antrikot, 2 bin 150 kg dana bonfile, 21 bin 060 kg kuzu karkas 3. Grup Dana Eti Ürünleri olarak 52 bin 300 kg doğal bağırsak sucuk, 6 bin 250 kg İnegöl köfte, 8 bin 600 kg kasap köfte 1350 kg hamburger köftesi satın alınması planlanmış. Madem borçlanma ve ekonomik koşullar sebebiyle sevkiyat ve alımları durdurdunuz, Neden 16 Aralık 2024 tarihinde 320 tonluk "çiğ et ve et ürünleri" alım ihalesine çıktınız? Hemen ertesi gün "yeterli rekabet ortamı sağlanamadığı için" bu ihaleyi iptal ettiniz? Demek ki yeterli rekabet ortamı sağlansaydı bu alımları yapacaktınız" diye konuştu.
FATURA EMEKÇİYE KESİLİYOR
EKAP'ta inceleme yapıp Cemil Tugay döneminde İztarım A. Ş. üzerinden ne kadar harcama yapıldığına göz attıklarını belirten Atmaca: "İstisnai kapsamda 10 milyon 247 bin 264 TL, diğer ihale yöntemleriyle 21 milyon 622 bin 244 TL alım yapılmış. Tabi mesele sadece bu 31 milyonluk alımlar değil, 6 kişilik yönetim kurulu ve yöneticilerin aldıkları maaşlar, kiralanan araçlar, kurulan saltanat düzeni var. Ve bu düzen aynen devam ediyor, ama her zaman olduğu gibi fatura emekçiye kesiliyor. 200 işçi ücretsiz izne çıkarıldı, her fabrika bir kale ise kaleleri batıranların hiç suçu yok mu? Bu fabrikayı 2 yıl ruhsatsız çalıştıranlar, makine ve ekipmanları İtalya'dan alanlar, milyonlarca liralık vidanjör hizmetini istisna kapsamında alanlar, velhasıl emanete ihanet edenler bedel ödemeyecek mi? Yöneticilerin huzur hakları-maaşları kesilmeyecek mi?" diye sordu.
SGK ALACAĞINI TAHSİL EDİNCE HEMEN 'ENGELLENİYORUZ' TÜRKÜSÜNE BAŞLIYORSUNUZ
Açıklamasına "Genel Müdür ve diğer yöneticiler ücretsiz izine çıkarılmayacak mı? Tabii ki hayır!" diye devam eden Atmaca: "Özetle; Yanlış yönetim anlayışınız sebebiyle 33 şirketin hepsi aynı durumda ve siz 12 milyar SGK borucunuzu ödemek yerine, şirketlerin bu kara deliklerini İzmir'li hemşerilerimizin parasıyla kapatıp saltanatınızdan ödün vermiyorsunuz. SGK alacağını tahsil edince de engelleniyoruz türküsüne başlıyorsunuz. Ya yeni bir yol açın, ya da yoldan çekilin…" ifadelerini kullandı.