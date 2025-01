CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İztarım hakkında skandal iddia: Vatandaşa merdiven altı ürün yedirmişler!

İHALEYİ NEDEN İPTAL ETTİNİZ?

Atmaca önerge vererek 'Sıkıntının çözümü için ne yapılması düşünülüyor' diye sorduğunu belirterek: "Gelen cevapta 'Mevcut borç yükü yeni bir borçlanma yapılmadan kontrol altına alınmıştır. Tedarikçilere olan borçların ödenmesinden sonra halkımıza kaliteli ve güvenilir et ve et ürünleri tedariği başlatılması planlanmaktadır.' Denilmektedir. 16 Aralık 2024 tarihinde 320 tonluk "çiğ et ve et ürünleri" alım ihalesinde almayı planladığınız et ve et ürünlerinin dökümü aşağıda yazılmış olup, yaklaşık değeri 175 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Kütahya'dan pazarlık usulüyle alınanla beraber et alımına yaklaşık 200 milyon TL kaynak ayrıldığı görülmektedir. 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan ihalede; 122 bin 500 kg dana kıymalık et, 79 bin 600 kg dana kuşbaşılık et, 7 bin 800 kg dana kontrfile, 15 bin 250 kg dana antrikot, 2 bin 150 kg dana bonfile, 21 bin 060 kg kuzu karkas 3. Grup Dana Eti Ürünleri olarak 52 bin 300 kg doğal bağırsak sucuk, 6 bin 250 kg İnegöl köfte, 8 bin 600 kg kasap köfte 1350 kg hamburger köftesi satın alınması planlanmış. Madem borçlanma ve ekonomik koşullar sebebiyle sevkiyat ve alımları durdurdunuz, Neden 16 Aralık 2024 tarihinde 320 tonluk "çiğ et ve et ürünleri" alım ihalesine çıktınız? Hemen ertesi gün "yeterli rekabet ortamı sağlanamadığı için" bu ihaleyi iptal ettiniz? Demek ki yeterli rekabet ortamı sağlansaydı bu alımları yapacaktınız" diye konuştu.