CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay’a soğuk duş!

Altına imza attığı tartışmalı kararlarla sık sık gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ı işçi, memur derken bu sefer de kendi partilisi meclis üyeleri protesto etti. Önceki gün toplanması gereken belediye meclisine Başkan Kınay'ı protesto eden CHP'li 12 Meclis üyesi katılmadı. Cumhur ittifakı meclis üyeleri de yeter sayı oluşmadığı için toplantıya katılmama kararı alınca Karabağlar Belediye Meclis Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. CHP'li meclis üyelerinin tepki amaçlı toplantıya katılmaması Başkan Kınay'da soğuk duş etkisi yarattı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, ilçe sınırları içinde yer alan pazar yerlerinde tezgah açan pazarcılardan katı atık bedeli toplamak için harekete geçti.

ESNAF BÜYÜK TEPKİ GÖSTEDİ

Başkan Kınay'ın uygulamaya koymak istediği katı atık bedeli ilçe sınırları içindeki Pazar yerlerinde tezgah açan yüzlerce pazarcının tepkisine neden oldu. Uygulamanın usulsüz olduğunu öne süren İzmir Pazarcılar Derneği, defalarca belediye önünde eylem yapıp başkan Kınay'dan geri adım atmasını istese de sonuç değişmedi.

PAZARCILAR DERNEĞİ UYGULAMAYI MAHKEMEYE TAŞIDI

Bu arada Başkan Kınay'ın talimatı ile meclisi kararı olmamasına rağmen pazarcılardan katı atık bedelleri tahsil edilmeye başlandı. Durum böyle olunca İzmir Pazarcılar Derneği, uygulamayı yargıya taşıdı. İdare mahkemesine açılan davada önce uygulamanın yürütmesinin durdurulması ardından da iptali istendi.

ÖNERGEYE AK PARTİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN YANI SIRA CHP'LİLER DE KARŞI ÇIKTI

Bu arada meclis üyeleri geçtiğimiz ay önerge vererek mahkeme sonuçlanıncaya kadar katı atık bedeli toplama uygulamasının durdurulmasını talep etti. Önerge CHP'li meclis üyeleri arasında da krize neden oldu. Çoğunluğunu CHP'li meclis üyelerinin oluşturduğu Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonları konuya ilişkin olarak geçmişte mahkemelerin verdiği emsal kararları da dikkate alarak Mahkeme sonuçlanıncaya kadar katı atık bedeli toplanmasının durdurulması yönünde karar aldı.

ÖNERGEYİ GÜNDEME ALMADI

İddiaya göre Başkan Kınay, söz vermesine rağmen önergeyi Eylül ayı meclis toplantı gündemine aldırmadı.

12 CHP'Lİ ÜYE TOPLANTIYA KATILMADI

Kınay'ın komisyonlardan gelen önergeyi meclis gündemine almaması AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin yanı sıra Kınay'la aynı partide yer alan bazı CHP'li meclis üyeleri arasında da rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine CHP'li 12 meclis üyesi Başkan Kınay'ı protesto ederek meclis toplantısına katılmadı.

YETERLİ SAYIYA ULAŞILAMADIĞI İÇİN MECLİS TOPLANAMADI

CHP'li 12 meclis üyesi toplantıyı boykot edince yasa gereği meclis toplantısının yapılabilmesi için gerekli olan yeter sayıya da ulaşılamadı. Bunun üzerine Cumhur ittifakı meclis üyeleri de meclise katılmama kararı aldı. Karabağlar Belediyesi daha sonra açıklama yaparak 2 Eylül'de yapılması öngörülen toplantının 5 Eylül Cuma günü saat 18.00'da yapılacağını duyurdu.

YALANCININ MUMU…

Yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu: "Karabağlar Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, bugün saat 18.00'da yapılması gereken toplantı yeter sayı sağlanamadığı için açılamamıştır. 2024 Nisan'dan bu yana iş bilmeyen, yolsuzluklarla anılan Karabağlar'ı yöneten belediye başkanı bugün bir kez daha meclisin güvenini kaybetmiştir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" ifadelerine yer verdi.

KINAY SİNİRLENDİ

Yaşanan şok gelişme sonrası Başkan Kınay açıklama yaparak CHP'li meclis üyelerinin Cumhur ittifakı meclis üyeleri ile birlikte hareket ettiğini öne sürüp tepki gösterdi.

HELİL HANIM SÖZÜNDE DURMADI

Kınay'a yanıt partilisi Zafer Levent Yıldır'dan geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Zafer Levent Yıldır; Kınay'ın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yerel bir siteye konuşan Yıldır: "Pazarcılar katı atık bedeli toplanmasına itiraz ediyor. Bu doğrultuda yürütmeyi durdurma da aldılar. Geçen ay mecliste bu konu konuşuldu. Bir dahaki aya mahkeme kararına uyalım ve 'mahkeme sonuçlanana kadar para toplamaya son verelim' dendi. Bu meclise, konu getirilecek ve oylanacaktı. Ancak Helil Hanım sözünde durmadı ve meclise getirmedi, gündemde bıraktı. Buna da grup baya sinirlendi. Bu sebeple bazı meclis üyesi arkadaşlar meclis toplantısına katılmama kararı aldı. Organize bir durum yok." Dedi.

MECLİS TOPLANTISINA CHP'DEN KİMLER KATILMADI?

CHP'li meclis üyeleri Savaş Akıncı, Selami İyier, Levent Yıldır, Osman Sarı, İnan Karakoyun, Ceren Leyla Güronalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdonmez, Mehmet Türkbay, Elvin Sönmez ve Nedim Topaloğlu toplantıya katılmadı.