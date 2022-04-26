CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! "Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim..."

Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.

Sanık mütaalaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, olay günü sanığa hangi partiden olduğunun sorulduğu, sanığın koronavirüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğu sorması ve bu şekilde siyaseten sorulduğu, zanlı ile farklı partiden olduklarının tespiti halinde ayrım yapılabileceği endişesi ile 'Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim.