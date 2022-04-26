CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! "Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim..."

Bakırköy Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Hakkı Temel, "Ben bir kadına hakaret edecek karaterde biri değilim. Orada aramızda gerçekleşen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum.
Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.
Sanık mütaalaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, olay günü sanığa hangi partiden olduğunun sorulduğu, sanığın koronavirüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğu sorması ve bu şekilde siyaseten sorulduğu, zanlı ile farklı partiden olduklarının tespiti halinde ayrım yapılabileceği endişesi ile 'Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim.