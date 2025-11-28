CHP’li Merkezefendi Belediyesi’ne soruşturma!

Merkezefendi Kaymakamlığı tarafından atanan muhakkikler CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili inceleme yaptı. Hazırlanan rapor Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Rapor tamamlandıktan İçişleri Bakanlığı belediye hakkında belediye için soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında Kültür İşleri Müdürü Zeynep Elif Yağcı, Fen İşleri Müdürü Cengiz Çetin, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı, Emlak İstimlak Müdürü İbrahim Ayana ile Başkan Yardımcısı Emrah Karan ifade verdi.

MAMA MAKİNALARININ SATIŞI

Başkan Karan'ın mama üretim makinalarının satışı, Antalya'dan alınan Halk Süt ve Halk Yoğurt ürünlerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle ifade verdiği iddia edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

