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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:41 Son Güncelleme: 13.6.2022 10:54

CHP'li muhtarların Erdoğan'ın programına katılması kriz çıkarmıştı...

ERTAN GÜRCANER
CHP’li muhtarların Erdoğan’ın programına katılması kriz çıkarmıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına katılan CHP'li muhtarlar için harekete geçen CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından'ın, muhtarları ilçe binasına çağırarak savunmalarını istediği iddia edildi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Baştaş, "Muhtarlar, kendi mahallelerinden seçilmiş özgür insanlardır. Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok büyük bir değer veriyor, muhtarlarımızın da gelmesi doğaldır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e gelerek Efes 2022 tatbikatını yerinde gözlemledi. Erdoğan, Seferihisar'daki tatbikatın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Gaziemir Fuar Alanında düzenlediği genişletilmiş il danışma kuruluna katıldı. Erdoğan'ın programına Konak İlçesi'nin CHP delegesi ve üyesi bazı muhtarlar da katılım sağladı. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından "CHP'li muhtarlar AK Parti'nin programına katıldı" şikayetleri üzerine, programa katılan CHP'li muhtarları ilçe binasına çağırarak savunmalarını istedi.

"BEN ÖZEL OLARAK DAVET ETMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına katılan fotoğraf paylaşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Muhtarlar, kendi mahallelerinden seçilmiş özgür insanlardır ve muhtarlara en büyük değeri Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Ben kimseyi birebir davet etmedim, ilçemizdeki muhtarların grubu var, ben sadece oraya mesaj attım. Muhtarlarımız da geldiler, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok büyük bir değer veriyor, muhtarlarımızın da gelmesi doğaldır." ifadelerini kullandı.

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CHP'li muhtarların Erdoğan'ın programına katılması kriz çıkarmıştı...
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