CHP’li yöneticiden gazeteciye saldırı

Tekirdağ'ınÇorlu ilçesindeki yerel bir gazetede çalışan Metin Engin, CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi Savaş Güney'in yumruklu saldırısına uğradı. Dün bir gazeteci arkadaşının ofisine giden Engin, siyasi konularda sohbet ettiği sırada alkollü olduğu öne sürülen Güney araya girdi. Küfürler yağdırdığı Engin'i darp eden Güney olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Yaralanan ve darp raporu alan Engin, Güney'den şikâyetçi oldu.Engin, "Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu basın özgürlüğünden bahsederken, bu tür şiddet yanlısı CHP'li yöneticileri yanlarında barındırmalarını kınıyorum. Eğer basın mensupları özgür bir şekilde haber yapamayacaksa, CHP'li yöneticilerle demokratik bir şekilde tartışıp istişare yapamayacaksa hangi basın özgürlüğünden, hangi demokrasiden bahsediyorlar" dedi.