Çiftçioğlu, kültür ve sanat projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı dün Alaybey Mahallesi'nde kurulan Gönül Sofrası'nda mahalle sakinleriyle iftar yaptı. Karşıyakalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çiftçioğlu, yeni dönemde Karşıyaka'nın her mahallesinde yaşayan tüm Karşıyakalıların hak ettiği standartta eşit belediye hizmetlerine kavuşacağının mesajını verdi.

KÜLTÜR SANAT PROJELERİNİ ANLATTI

'Kültür ve Sanat İçin Doğru Projeler' başlığı altında kültür-sanat alanındaki projelerini de anlatan Çiftçioğlu, Açıkhava Festival Alanı, Kültür ve Sanat Destekleri, Sokakta Sanat Etkinlikleri, Festivaller (Ulusal ve Uluslararası), Eğitim-Atölye (Müzik, Resim-Heykel, Dans, Ritim), Dijital Sanatlar Sergi Alanı ve Dijital Galeri, Müzeler, Kültür Gezileri gibi çeşitli projeleri hayata geçireceğini ifade etti. Karşıyaka'nın yeni dönemde daha fazla kültür-sanat yatırımları ve destekleriyle öne çıkan bir ilçe olacağını belirten Çiftçioğlu, yeni açık hava konser ve etkinlik alanı müjdesi verdi. Çiftçioğlu, "Göreve geldiğimizde yapacağımız sahil düzenlemeleri kapsamında Bostanlı sahilimize konser ve etkinlik alanı kazandıracağız. 6 bin 500 kişi kapasiteye sahip olarak tasarlanacak alan, yıl boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek." dedi.

KÜLTÜR VE SANAT ÜRETİCİLERİNE TAM DESTEK

Çiftçioğlu hayata geçecek kültür ve sanat destekleri kapsamında ise "Göreve geldiğimizde Karşıyakalı kültür ve sanat üreticilerini destekleyeceğiz. Projelerinin hayata geçmesi için Karşıyaka Kültürel ve Sanatsal Üretim Desteği ile yanlarında olacağız. Kültür ve sanat üreticilerinin en önemli ihtiyaçlarından birisi eserlerini sergileyebileceği uygun fiyatlı ve nitelikli sergi alanlarına ulaşabilme de yaşadıkları imkansızlık. Bu sorunu gidermek için de kültür ve sanat üreticilerine sergi ve galeri desteği vereceğiz." diye konuştu.

HER MAHALLE SANAT ETKİNLİKLERİYLE BULUŞACAK

Sokak sanat etkinlikleri ve festivallere yönelik projelerini de aktaran Çiftçioğlu, "Karşıyaka'mın her mahallesinde yıl boyunca çok çeşitli sanat etkinliklerine yer vereceğiz. Bu kapsamda Açık Hava Sinema Gösterimleri, Sokak Konserleri gibi performansa dayalı sanatların Karşıyakalılarla buluşturacağız. Yine festivaller ulusal ve uluslararası festivaller noktasında son derece güçlü adımlar atacağız. Karşıyaka'mızda düzenlenen festivalleri korumakla birlikte özellikle kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası nitelikli kısa film, müzik, tiyatro, edebiyat, sokak sanatları, geleneksel sanatlar gibi çeşitli alanları kapsayan festivaller düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİM ATÖLYELERİNİN SAYISI ARTIYOR

Kültür ve Sanat Eğitim Atölyeleri ile Dijital Sanatlar Sergi Alanı ve Dijital Galeri projelerine ilişkin ise Çiftçioğlu, "Karşıyakalılara hayatı yaşama, anlama, düşünsel zenginliği geliştirme konusunda uygulamaları eğitim verecek kültür ve sanat eğitim atölyelerinin sayısı artıracak ve daha farklı kültür ve sanat alanları eğitimlerini listeye ekleyeceğiz. Son yıllarda önemi gitgide artan dijital sanatlar alanında da faaliyet gösterecek, Karşıyakalı dijital sanatçılarımızın ürettiği yazılı, görsel, işitsel birçok esere ev sahipliği yapacak dijital sergi alanı ve galeri kuracağız. Sergi alanında bilgisayar ortamında tasarlanan NFT'ler, 3D animasyonlar ve fotoğraflar gibi pek çok dijital eserin sergilenmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

YENİ MÜZELER GELİYOR

Yeni müzeler ve kültür gezileri müjdesi de veren Çiftçioğlu, "Karşıyaka'mız ile ilgili tarihi ve güncel tüm bilgilerin, kaynakların ve eserlerin yer aldığı bir Karşıyaka Kent Tarihi Müzesi hayata geçireceğiz. Karşıyaka Kent Tarihi Müzesi, kentin kültürel, tarihsel, sosyal zenginliğini tanıtmak ve gösterebilmek amacıyla Karşıyaka ilgili her türlü bilgi, belge, eşya, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulunduran bir kültür alanı olacak. Sanata ve sanatçıya değer veren Karşıyaka'mızda, çok çeşitli alanlarda üretilmiş sanat eserlerini bir araya getiren Karşıyaka Sanat Müzesi'ni de hayata geçireceğiz. Karşıyaka'mızda yaşayan ama maddi imkanları gezmeye elverişli olmayan vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere uzman rehberler eşliğinde ülkemizin kıymetli tarihi ve kültürel yerlerini kapsamına alan kültür gezileri programımızı göreve geldiğimizde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.