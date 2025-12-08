Çifte cinayete indirimli ceza

İstanbul'da 24 Eylül 2020'de, önce eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Emre Erdoğan'ı (32) evinde ardından da eşi Elif Yılmaz'ı (30)Arnavutköy'deki ormanlık alanda öldüren Ersin Yılmaz (28) ile ilgili dikkat çeken bir karar verildi. Ersin Yılmaz, çifte cinayetten önce eşini dizüstü çöktürerek, yasak aşk olup olmadığını sordu ve telefonla kayda aldı. Öldürmekle tehdit edilerek konuşmaya zorlanan Elif Yılmaz, baskı altında olması nedeniyle yasak ilişkisi olduğunu söyledi. İki kez ağır müebbet ve 14 yıla kadar hapisle yargılanan Ersin Yılmaz'ın çektiği kamera kaydı; aldatılmaya ilişkin hiçbir somut delil bulamaması, görüntülerin baskı altında çekildiği yönündeki değerlendirme ve bilirkişi raporunda Elif Yılmaz'ın videoda yaralı olduğunun tespit edilmesine rağmen mahkeme tarafından delil kabul edildi.

35 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Ersin Yılmaz'ın Emre Erdoğan'ı öldürmesinden aldığı cezayı önce haksız tahrik indirimiyle 18 yıla, ardından davranışları ve geçmişi dikkate alınarak 15 yıla düşürdü. Elif Yılmaz'ı öldürmesinden verilen ağırlaştırılmış müebbet ise yine haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, ardından 20 yıla indirildi. Elif Yılmaz'ın ailesi, haksız tahrik indiriminin uygulanmasına tepki göstererek kararı İstinaf'a taşıyacaklarını açıkladı. SABAH'a konuşan aile, karara isyan ederek "Bu karar vicdanları kanattı" dedi.