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Giriş Tarihi: 6.1.2022 17:36

Çifte cinayeti aydınlatan ekibe sosyal medyadan tebrik

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit İlçesi, Sepetçi Köyü mevkiinde 17 yıl önce işlenen cifte cinayeti aydınlatan özel ekibi, sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu mesaj ile tebrik etti.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olan Cinayet Büro Ekipleri, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar ile 7 ve 22 yıl önce işlenmiş olan 14 ayrı cinayet ve kayıp dosyasını aydınlattı.

Çözülmesine imkansız gözüyle bakılan, faili meçhul dosyaları, yeniden ele alarak, olay tarihinde ifade veren tanık ve şüphelileri yeniden dinleyen, eski verileri günümüz teknolojisi birleştirterek araştıran ekip, son olarak jandarma bölgesinde 17 yıl önce işlenen çifte bir cinayeti aydınlatarak zanlısını adalete teslim etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

15 Aralık 2005 tarihinde, İzmit Sepetçiler Köyü mevkiinde çok sayıda mermi ile öldürülen ve olay tarihinde 43 yaşında olan Hasan Hallaç ile olay tarihinde 35 yaşında olan Süleyman Acar isimli İstanbullu iş insanlarının dosyası 3 aylık bir çalışma sonucu aydınlatıldı.

Soruşturma sonucu Kocaeli'nde Mobilyacı olduğu öğrenilen, aynı zamanda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, hain darbe girişimi sonrası örgüt üyesi olmak suçundan yakalanan ve 12 ay tutuklu kaldığı tespit edilen Namık Elvan, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti.

HERKES UNUTABİLİR DEVLET UNUTMAZ

Olayla ilgili sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanırken, olayı çözen ekip ile ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Tipioğlu , o mesajda şu ifadeleri kullandı. "Herkes unutabilir. Devlet unutmaz. İğne ucuyla kuyu kazan her ayrıntıya kafa yoran iz ve delilleri sabırla inceleyen, cinayet işledikten sonra karanlıklara saklanıp unutulmasını bekleyenleri tek tek bulup adalete teslim eden arkadaşlarımı kutlarım. Ellerine sağlık"

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Çifte cinayeti aydınlatan ekibe sosyal medyadan tebrik
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