Haberler Yaşam Haberleri Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı
Giriş Tarihi: 7.1.2022

Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı

ABBAS ÇAKAR
Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı

Kocaeli’nde, 17 yıl önce işlenen faili meçhul çifte cinayet çözüldü. İş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar’ın, FETÖ abisi Namık Elvan tarafından öldürüldüğü belirlendi

İstanbullu iş insanları Hasan Hallaç (43) ve Süleyman Acar (35), 15 Aralık 2005'te, Kocaeli'nin Sepetçiler Köyü'ndeki Kireç Ocakları mevkiinde, kurşunlanarak öldürüldü. İki iş insanının, içinde öldürüldükleri araç ise birkaç gün sonra, İstanbul'da terk edilmiş halde bulundu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, 17 yıl sonra, kentte 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla yeniden açıldı. Eski verileri günümüz teknolojisiyle birleştirerek çalışmaya başlayan özel ekip, önce maktullerin yakınları, ardından o dönemde iş yaptıkları kişileri araştırdı. Üzerlerinde yüklü miktarda döviz olduğu da belirlenen maktullerin iş ilişkisi bulunduğu 4 kişiyi tespit eden özel ekip, şüphelilerden T.O.'nun 2020'de doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirledi.



SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan diğer 3 şüpheliden, bildiklerini anlatan 2'si serbest bırakıldı. Olayın olduğu dönemde Kocaeli'nde mobilyacı olan ve aynı zamanda hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden 12 ay tutuklu kalan Namık Elvan'ın ifadelerini çelişkili bulan özel ekip, çapraz sorguya aldı.



FETÖ içinde, örgüt abiliği de yaptığı belirlenen Elvan, sonunda cinayetleri, Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı aralarındaki ticari ihtilaf nedeniyle öldürdüğünü, olay sırasında bir yıl önce ölen T.O.'nun da yanında olduğunu itiraf etti.



Maktullerin aracını da kendisinin İstanbul'a götürüp terk ettiğini anlatan Elvan, olayın çözülebileceğinden korkarak, uzunca bir süre FETÖ'nün ev ve yurtlarında saklandığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Namık Elvan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye'nin Suriye politikasını sızdırmış
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA