Çifte cinayetle biten “Yol Verme” kavgasında flaş gelişme... 8 kişi gözaltına alındı

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında "Yol Verme" nedeniyle çıkan ve silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Zafer Demircan (30) ve Hüseyin Erdal (34) hayatını kaybetti. İ.O. (37) ve B.Y. (28) isimli iki kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyeti çifte cinayetle sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karıştıkları tespit edilen H.İ.S. (32), S.K. (30), A.S. (26), H.A. (34), E.E. (36), İ.O., (37), B.Y. (28) ve E.A. (23) isimli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda bıçak ve 2 ruhsatsız silah bulundu.