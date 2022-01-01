Haberler Yaşam Haberleri Çifte cinayetle biten “Yol Verme” kavgasında flaş gelişme... 8 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.1.2022 21:29 Son Güncelleme: 1.1.2022 21:29

Çifte cinayetle biten “Yol Verme” kavgasında flaş gelişme... 8 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER

İstanbul Küçükçekmece’de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı “Yol Verme” kavgasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında "Yol Verme" nedeniyle çıkan ve silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Zafer Demircan (30) ve Hüseyin Erdal (34) hayatını kaybetti. İ.O. (37) ve B.Y. (28) isimli iki kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyeti çifte cinayetle sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karıştıkları tespit edilen H.İ.S. (32), S.K. (30), A.S. (26), H.A. (34), E.E. (36), İ.O., (37), B.Y. (28) ve E.A. (23) isimli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda bıçak ve 2 ruhsatsız silah bulundu.

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Çifte cinayetle biten “Yol Verme” kavgasında flaş gelişme... 8 kişi gözaltına alındı
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