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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Çifte deprem felaketi

Afganistan’ın Herat vilayetinde art arda meydana gelen 6.3 ve 5.5 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 53 kişi hayatını kaybetti. Halen yüzlerce kişinin enkaz altında olduğu bildirildi

Çifte deprem felaketi
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde önceki gün peş peşe meydana gelen depremlerin ardından can kaybı giderek artıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamasına göre, Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından bölge, sırasıyla 4.7, 6.3, 5.9, 4.6, 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde çok sayıda artçı depremle sarsıldı. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, ülkedeki depremlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Saik, depremler nedeniyle 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını söyledi. Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğu bilgisini paylaşan Saik, depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etti. Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Abdul Wahid Rayan da depremlerde yaklaşık 6 köyün yerle bir olduğunu, 2 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.



ACİL YARDIM ÇAĞRISI
Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi. Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti. AA

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Çifte deprem felaketi
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