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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:36

Çiftlik kurup, sahte para basan çeteye dava

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada bastıkları milyonlarca lira sahte parayı piyasaya süren 16 kişi hakkında, zincirleme şekilde 'parada sahtecilik' suçundan 21’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA
Çiftlik kurup, sahte para basan çeteye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçen yıl piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından Ankara merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Umut K., Ersen T., İsmail A., Adem E., Barış K., Doğan G., Enver Y., Fatih S., Gazi K., Hasan Hüseyin A., Kadir Ö., Mehmet Ö., Sait B., Serdar A., Seyit Gökhan Y. ve Umut K. gözaltına alındı. Çetenin 'Ali Babanın Çiftliği' olarak adlandırdığı Gölbaşı ilçesindeki evde yapılan aramalarda, sahte para basımında kullanılan serigrafi baskı kalıbı ve diğer malzemeler ile basılı Türk lirası ve ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden Umut K., Ersen T. ve İsmail A. savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 tutuklu daha sonra itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

PARA İÇİN KOD İSİMLER KULLANMIŞLAR
Hazırlanan iddianamede, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillerin tamamı ve sanıkların karıştığı olaylar ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Sanıklara ait iletişim tespit tutanaklarına da yer verilen iddianamede, Türk lirası ve sahte dövizler için 'Köpek, Kartvizit, Traktör, Pompa, Chevrolet, Araba ve Yumurta' gibi kod isimler kullandıkları belirtildi. İddianamede, Umut K. ve kardeşi Gazi K.'nın sahte para basımını organize eden, malzeme ve yer temini sağlayan kişiler olduğu, matbaacı olan Ersen T.'nin baskı işini yaptığı, çiftlik sahibi Enver Y.'nin paradan belli bir komisyon aldığı, İsmail A.'nın da yüzde 30 komisyon karşılığında diğer sanıklar aracılığıyla parayı piyasaya sürdüğü ifade edildi.

YARDIM KUTUSUNA SAHTE 100 LİRA BIRAKIP 90 LİRA ALMIŞ
İddianamede, sanık İsmail A.'nın sahte paraları kasap, pazar, çarşı ve benzeri yerlerde piyasaya sürdüğü belirtilirken, takip sırasında sahte 100 lirayı cami önündeki yardım kutusuna atarak buradaki 90 TL'yi aldığının tespit edildiği aktarıldı.
Savcı, sanıkların 'parada sahtecilik' suçunu zincirleme şekilde işleyerek tüm toplumu mağdur ettiklerini bu nedenle tamamının 2 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar, iddianameyi kabul eden Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Çiftlik kurup, sahte para basan çeteye dava
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