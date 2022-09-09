Çiftlikte dehşet kamerada! Uzun namlulu silahla böyle katletti





O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Anne köpek ve diğer yavru köpek tüm seslenmelerime rağmen yanıma gelmediler diyen Ünsal, "Aklıma kameralar geldi ve gittim kayıtları izledim. Görüntülerde; 4-5 kişinin çiftliğe koşarak geldiğini ve kafasında kar maskesi olan bir kişinin tel örgüden atlayıp elinde tüfekle köpeklere doğru gittiğini oradan da arkaya gittiğini ve ondan sonrada önünden kaçan anne köpeğin kulübesini açıp içerde ona ateş ettiğini gördüm.



Çiftlikte dehşet kamerada! 2 köpeği av tüfeğiyle telef ettiler, 2 köpeği de zehirlediler | Video