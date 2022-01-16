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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Çığ altında kalan Kanadalı öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çığ altında kalan Kanadalı öldü
Kayseri Erciyes'te çığ altında kalan Kanadalı Michael Kreeft (45) hayatını kaybetti. Gaziantep'ten 3 günlüğüne kayak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kreeft ve 2 arkadaşı, 2 bin 700 rakımlı bölgede pist dışına çıkarak vadiye iniş yapmak istedi. Ancak Hisarcık Kapı bölgesinde 3 turistin üzerine çığ düştü. 2 turist kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce kurtarılırken, Kreeft'in cansız bedenine ulaşıldı. Kreeft'ın Birleşmiş Milletler Koordinasyon Üyesi olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.

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Çığ altında kalan Kanadalı öldü
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