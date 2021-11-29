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Giriş Tarihi: 29.11.2021 22:41

Çiğ süt fiyatları tavsiye fiyatı 4.70 oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Çiğ süt fiyatları tavsiye fiyatı 4.70 oldu

Ulusal Süt Konseyi son günlerde artan yem maliyetleri nedeniyle zor duruma düşen süt üretimi yapan köylüye bugün yaptigi toplantıda müjde verdi. Sütün litresi 4.70'e çıkarıldı.

Ulusal Süt Konseyinden toplantı sonrasında bugün yapılan açıklamada: "Bilindiği üzere 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL/Litre olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere bugün tarihinde toplanmıştır. Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

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Çiğ süt fiyatları tavsiye fiyatı 4.70 oldu
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