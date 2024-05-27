“Çilek” lakaplı mafya lideri annesinin intikamı için yemin etmiş: Adana’da yakalanmıştı, 20 bin TL kefaletle serbest bırakıldı!

İsmail Abdo, Iraklı bir kürt olan İsveç vatandaşı "Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid ile birlikte hareket ediyordu. İki çete lideri, Upssala kentinde kurdukları suç örgütüyle İsveç'teki uyuşturucu pazarının büyük bir kısmını rakiplerine dehşet saçarak ele geçirdi. 2020 yılında, İsveç polisinin uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla düzenlediği operasyonda çete lideri Rawa Majid kaçmayı başardı.

"Çilek" lakaplı İsmail Abdo

KANLI BIÇAKLI OLDULAR

Bu operasyonun ardından Rawa Majid ile İsmail Abdo'nun araları açıldı. Majid hakkında kırmız bülten ile yakalama kararının çıkmasının ardından İsmail Abdo ile uyuşturucu pazarının ele geçirilmesiyle ilgili kanlı bir savaş başladı. İki grup arasında Stockholm ve çevresinde onlarca silahlı çatışma ve bombalı saldırı gerçekleşti.

" Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid

TÜRKİYE'DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2022 yılında Marmaris'te bir belediye işçisinin parkta bulduğu para dolu çantanın Rawa Majid'e ait olduğu ortaya çıktı. Üzerinden "Miran Othman" ismine düzenlemiş kimlikle ele geçirilen Rawa Majid'in Irak'ta ismini değiştirdiği ve Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Tutuklanan Majid, 4 ay sonra serbest bırakıldı.

ANNESİNİ ÖLDÜRTTÜ

2023 yılının Eylül ayında Rawa Majid'in çetesine üye 20 yaşındaki bir genç, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini susturucu silahla öldürdü. Abdo, bu saldırının ardından intikam yemini etti ve üyeleriyle birlikte Türkiye'ye geçti.

"Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid

TÜRKİYE'DE HESAPLAŞMA

Rawa Majid, 6 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Sarıyer'de Abdo'nun adamlarının olduğu bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Çatışmada olayla ilgisi bulunmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralandı. 18 Mart 2024 tarihinde ise Ayazağa Mahallesi, Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, Abdo ve Majid'in adamları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Abdo'nun adamı olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti, Umut Koyuncu (33) ise yaralandı.

HUZUR OPERASYONUNDA YAKALANDI

Raawa Majid ve İsmail Abdo her yerde aranırken dün akşam Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta şüpheli bir otomobili takibe aldı. Mahalleyi polis araçlarıyla kapatan ekipler, sürücü Ahmet Y. ile yanındaki üzerinde kimlik bulunmayan şüpheliyi araçtan indirdi. Yapılan kontrolde, çelik yelek giydiği görülen şüphelinin, Interpol tarafından 'Silahlı suç örgütü liderliği' suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 1'i namluya sürülü halde 12 mermi ele geçirildi.

20 BİN KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.