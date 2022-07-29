Çılgın Joe filmi oyuncuları ve konusu: Crazy Joe Çılgın Joe filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU

Afganistan'da yaşadıklarından sonra kendisini Londra sokaklarında bulan Joey Jones bu travmatik geçmişinden uzaklaşmaya ve beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Bir çeteden kaçtığı esnasında Covent Garden'daki varlıklı bir adamın apartmanına sığınıp bu adamın kimliğini edinir. Artık hayat onun için daha kolaydır, her şey yolunda gider. Ta ki hamile olan kız arkadaşı ölü bulunana kadar. Joey Jones artık bu cinayeti çözecek, zorlu bir intikam mücadelesine girişecektir.