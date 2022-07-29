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Giriş Tarihi: 29.7.2022 15:16

Çılgın Joe filmi oyuncuları ve konusu: Crazy Joe Çılgın Joe filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV ekranların Çılgın Joe yayınlanacak. Jason Statham’ın başrolünde olduğu Çılgın Joe oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bir intikam konusunu işleyen film, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Aksiyon yapımı film, bu gece ekranlarda olacak. Peki, Çılgın Joe oyuncuları kim, konusu ne? İşte Çılgın Joe konusu ve oyuncu kadrosu!

Çılgın Joe filmi oyuncuları ve konusu: Crazy Joe Çılgın Joe filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çılgın Joe Show TV ekranlarında bugün izleyiciyle buluşacak. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan Jason Statham, filmin başrolünde yer alacak. Filmseverler de Çılgın Joe oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu, filmin güçlü taraflarından. Peki, Çılgın Joe konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU

Afganistan'da yaşadıklarından sonra kendisini Londra sokaklarında bulan Joey Jones bu travmatik geçmişinden uzaklaşmaya ve beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Bir çeteden kaçtığı esnasında Covent Garden'daki varlıklı bir adamın apartmanına sığınıp bu adamın kimliğini edinir. Artık hayat onun için daha kolaydır, her şey yolunda gider. Ta ki hamile olan kız arkadaşı ölü bulunana kadar. Joey Jones artık bu cinayeti çözecek, zorlu bir intikam mücadelesine girişecektir.

ÇILGIN JOE OYUNCULARI

Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure ve Benedict Wong Çılgın Joe filminin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

ÇILGIN JOE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD ve İngiltere'nin belirli bölgelerinde çekildi. Londra ve Seattle, en çok geçen yerler arasındadır.

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Çılgın Joe filmi oyuncuları ve konusu: Crazy Joe Çılgın Joe filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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