Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? 13 Haziran 2022 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranı I Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün canlı yayında noter huzurunda çekilecek numaralar ile belli oluyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte Pazartesi günü de yer alıyor. Kazandıran numaralar büyük ikramiyenin anahtarı olacak. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, 13 Haziran Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2022
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. 6 şanslı numara açıklandığında haberimizde olacak!
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.