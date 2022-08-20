Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Ağustos 2022: Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalar başladı. MP TV ile canlı yayında gerçekleşen şans oyunu çekilişi bilet sahiplerinin gündeminde. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 20 Ağustos 2022 bugün sayısal loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 AĞUSTOS
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizde olacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 20 AĞUSTOS I CANLI
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.