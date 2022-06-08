Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 8 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 8.6.2022 20:33

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 8 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 8 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün sorgulamasıyla başladı. 6 şanslı numarayı bilen bilet sahibinin 75 milyonu geçen büyük ikramiyenin sahibi olduğu Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi bünyesinde gerçekleştirilen çekiliş haftanın üç günü gerçekleşiyor. Peki, 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MPİ sayısal loto bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Haziran 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından online olarak MP TV canlı yayını ile gerçekleştirilen çekiliş bugün çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bilet sahiplerinin akınına uğramaya başladı. Peki, bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ bilet sorgulama…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 HAZİRAN

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaralar şöyle:

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 8 HAZİRAN I CANLI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 8 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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