Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 8 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Haziran 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından online olarak MP TV canlı yayını ile gerçekleştirilen çekiliş bugün çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bilet sahiplerinin akınına uğramaya başladı. Peki, bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ bilet sorgulama…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 HAZİRAN
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaralar şöyle:
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.