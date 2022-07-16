Haberler Yaşam Haberleri ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA - SORGULA I Milli Piyango ile 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI!
Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:00 Son Güncelleme: 16.7.2022 22:01

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA - SORGULA I Milli Piyango ile 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI!

Sayısal loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. 95 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye 6 şanslı numaranın ucunda. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayında yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı? İşte, 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiyenin sahibi 6 şanslı numarayı bulan olacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ bilet sorgulama ile ziyaret ediliyor. Peki, 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sayısal loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 TEMMUZ

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buldu. Şanslı numaralar şöyle:

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 16 TEMMUZ I CANLI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA - SORGULA I Milli Piyango ile 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI!
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