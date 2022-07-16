ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA - SORGULA I Milli Piyango ile 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiyenin sahibi 6 şanslı numarayı bulan olacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ bilet sorgulama ile ziyaret ediliyor. Peki, 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sayısal loto çekiliş sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 TEMMUZ
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buldu. Şanslı numaralar şöyle:
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.