Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ile 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Giriş Tarihi: 13.7.2022 20:44 Son Güncelleme: 13.7.2022 20:44

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ile 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi bünyesinde gerçekleştirilen çekilişler devam ediyor. Bugün noter huzurunda gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile araştırılmaya başladı. MP TV canlı yayın ile belirlenen şanslı numaralar ortaya çıkıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 13 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ile 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün araştırmasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango Online ile yapılan Çılgın Sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayın ile ekranlarda olacak. Peki, 13 Temmuz Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 TEMMUZ

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları açıklandığında haberimizde olacak!

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN I CANLI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ile 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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