Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün belli oldu mu? MPİ bilet sorgulama ile 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün araştırmasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango Online ile yapılan Çılgın Sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayın ile ekranlarda olacak. Peki, 13 Temmuz Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 TEMMUZ
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları açıklandığında haberimizde olacak!
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.