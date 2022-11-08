Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama 7 Kasım 2022: Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği dev ikramiyeli Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün düzenleniyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 7 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirildi ve akabinde gözler talihli rakamlara çevrildi. Bu noktada MP TV ile noter huzurunda ve canlı yayında çekilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri, millipiyangoonline.com üzerinden yapılabiliyor. Peki, 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
7 KASIM 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 7 Kasım 2022 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklandı. Şanslı numaralar şöyle oldu:
37 - 55 - 58 - 64 - 66 - 72 - Joker 16 - SüperStar 79
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.