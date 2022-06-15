Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama Milli Piyango ekranı: 15 Haziran bugün Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam canlı yayında belli oluyor! Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte Çarşamba günü de yer alıyor. Büyük ikramiyenin kapısını aralayan şanslı numaralar, Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş ile anbean takip edilebiliyor. 15 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Sayısal Loto sonuçları bugün…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2022
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. 6 şanslı numara açıklandığında haberimizde olacak!
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.