Çilingire kapıyı açtırdı: Halasından 20 bin lira çaldı!

Eve giren S.S.C., halasının 20 bin lirasını alarak kaçtı. Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde genç bir kadının çilingir çağırarak kapıyı açtırdığını gördü.