Cilt kanseri aşısında ‘heyecan verici’ gelişme

Son dönemde kanser aşısı ile ilgili çalışmalar dikkat çekiyor. BBC'de yer alan habere göre, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma karşı dünyanın ilk "kişiselleştirilmiş" mRNA aşısının denemesi İngiltere'de yapılıyor. Geçen ağustos ayında kafa derisindeki melanom büyümesi ameliyatla alınan 52 yaşındaki Steve Young, aşıyı deneyecek ilk hastalardan biri. Aşı, bağışıklık sisteminin kalan kanserli hücreleri tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu şekilde kanserin geri dönmeyeceği umuluyor. Aşı, yani mRNA-4157 (V940), mevcut Kovid aşılarıyla aynı teknolojiyi kullanıyor ve son aşama Faz 3 denemelerinde test ediliyor.