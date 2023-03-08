’Cin çıkarma’ seansında ölmüştü: 2 sanığa 10 yıl 5’er ay hapis

Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi Selçuk Tekin, psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya'nın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma seansı' düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Tekin, bir gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN KARAR

Adli kontrolle serbest bırakılan 6 sanığın, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıklar Erdal Kaya ile Selçuk Tekin'in, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 13,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle; sanıklar Zöhre Tekin, Cemal Efe ile Hatun Efe'nin, 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını; yapılan hacamat ile Tekin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle de sanık Sevim Özbaş'ın beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanıklar Selçuk Tekin ile Erdal Kaya'ya, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezası verirken, sanıklar Zöhre Tekin, Hatun Efe, Cemal Efe ile Sevim Özbaş'ın ise beraatlarına karar verildi.