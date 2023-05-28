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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Çınarlar sandık başında

Çınarlar sandık başında
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de genci yaşlısı sandık başına gitti. İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 20 torun sahibi 107 yaşındaki Makbule Özgür de oyunu oğlu Yaşar Özgür ile birlikte Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı. Hayatı boyunca 1 padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 padişah gördüğünü ifade eden Makbule teyze ülke genelinde oy kullanan en yaşlı seçmenler arasında yer alırken, Makbule teyzenin demokrasiye olan inancı ve bağlılığı ise birçok vatandaşa örnek oldu. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı. Edirne'de yaşlılığa bağlı nedenlerden yürüme zorluğu çeken Sebahat Kirişçiler (91), İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ambulansla getirildiği okulda tekerlekli sandalyede oyunu kullandı. DHA - İHA

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Çınarlar sandık başında
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