Cinayet 19 yıl sonra çözüldü

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri, cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi. 1974 doğumlu Fatma Alıç ile 'Gülcan' ismiyle bilinen 1981 doğumlu kardeşi Fatma Alıç'ın 2005 yılında kaybolmasıyla ilgili başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatıldı. Kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapıldı. Kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirledi. B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D. "tasarlayarak öldürme" suçundan gözaltına alındı.