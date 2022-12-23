Cinayet davasında avukattan belediyeye suç duyurusu

Kırşehir'de 25 Mart 2022'de yaşanan olayda kendisini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, Hasan Aydoğan ve kız arkadaşı Şeyma Demir'i kelepçeleyip araçlarına almış, ardından iki genci silahla öldürerek Kızılırmak'a atmışları. Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra bulunurken, Hasan Aydoğan'ın cansız bedenine 77 günlük arama sonucunda Kızılırmak'ta ulaşılmıştı.

BELEDİYEYE İHMAL DAVASI

Cinayetten 9 gün önce Kırşehir Belediyesinde çalışan iki zanlı görevli oldukları asri mezarlıktan mazot hırsızlığı yapmış ancak haklarında işlem başlatılmadığı ortaya çıkmıştı. Hasan ve Şeyma'nın aile avukatı Mehmet Ali Alan Kırşehir Belediyesi'nin cinayetten önce hırsızlık suçu işleyen iki güvenlik görevlisi hakkında işlem yapmaması ve cinayete sebebiyet vermesi gerekçesiyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yasa ve yönetmeliklerde belirlenen şartları yerine getirmediği belirtilen suç duyurusunda, zanlılardan Sami Aydoğan'ın darptan dolayı sabıkası olmasına rağmen istihdam edildiği ifade edildi.

"HIRSIZLIĞIN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ"

Suç duyurusunda, "Hırsızlık ve güvenlik kameralarının ortadan kaldırılması suçunu Belediye yetkililerinin bilmesine rağmen Belediye Başkanı, başkan yardımcıları bu suçu işleyen dört kişiyi açığa almamak ve bunları derhal Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'na ya da Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar etmemek suretiyle müvekkillerin çocukları Hasan Aydoğan'ın, kasten, canavarca hisle, eziyet çektirerek acımasızca öldürülmesine sebep olmuşlardır" denildi.