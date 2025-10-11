Cinayet ekibini Alican Ç. topladı

İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem cinayetine karışan 5 kişinin de arasında olduğu 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5 kişilik suikast timinde yer alanların ifadesi de ortaya çıktı. Saldırganlar, Alican Ç. ismine işaret etti. Sidar Ö., "Diğer şüpheli Ejder P. ile Alican Ç.'nin gönderdiği hücre evinde tanıştık. Alican Ç., 'Kan davamız var. Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamını alacağız' dedi. Kabul etmedim ama ailemle tehdit ettiler" dedi. Sidar Ö., "Olay günü Alican Ç.'nin yönlendirdiği araçla yola çıktık.

17.00 gibi Alican Ç. görüntülü arayıp 'Hemen peşine düşün' dedi. Barbaros Bulvarı'nda aracı görünce Ejder P., M.K. ve C.Ü. araçtan inerek ateş etmeye başladı. Alican sürekli 'İntikam alındı, Caner'in intikamı alındı' diye bağırıyordu" diye konuştu. Şüpheli Semih A. da Alican Ç.'nin kardeşinin okuduğu okula ait fotoğraf gönderince korkup aracı kullanmayı kabul ettiğini anlattı. Semih A., "Saldırıdan sonra arabaya binen şüpheliler Alican Ç.'yi aradı ve 'Kardeşimiz Caner Koçer'in intikamı alındı abi' diye bilgi verdiler" ifadelerini kullandı. Diğer şüpheli Ejder P. ise "Alican Ç. sürekli Sidar ile mesaj yolu ile iletişim halindeydi. Hep birlikte hızlıca araçtan inerek söylenen araca ateş etmeye başladık" dedi. -