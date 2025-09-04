Cinayet gibi kazaya 25 yıl hapis talebi

İstanbul Beykoz'da sollamanın yasak olduğu caddede önündeki aracı geçmeye çalışan minibüs şoförü Yiğit İsmail Göç (26), karşı yönden gelen motosikletli Cumhur Batuhan Yıldızturan'a (27) çarptı. 31 Temmuz günü yaşanan kazada, Yıldızturan hayatını kaybetti. Kaza öncesinde minibüsteki bir kişinin çektiği görüntü de, sürücünün direksiyon başında uzun süre telefonuyla ilgilendiği, daha sonra ise hız yapmaya başladığı görüldü. Araçtaki yolcuların ise 'Caddeye geliyoruz, yavaşla' ve 'Bu akşam ölüme gidiyoruz" sözleri duyuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tutuklu şüpheli Göç'ün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 0.61 PROMİL ALKOLLÜGöç'ün alkollü olması nedeniyle arkadaşları tarafından araba kullanmaması yönünde uyarılmasına rağmen aldırış etmeyerek direksiyona geçtiği vurgulandı. Fezlekede Göç'ün öngörülebilir neticeyi kabullenip meydana gelmesine kayıtsız kalarak hareketini sürdürdü ve eylemini olası kast ile gerçekleştirdiği vurgulandı.