Cinayet Müge Anlı’da çözüldü

Muğla Seydikemer'de 22 Mart 2024'te kaybolan Şaban Ataş, eski eşi Emine Karabulut ve sevgilisi Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldü. ATV'de Müge Anlı'nın programında yapılan itiraf sonrası cesedi ormanlık alanda bulundu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İkili ayrıca hırsızlık suçundan da 7 yıl 6 ay ceza aldı. Şaban Ataş'ın oğlu Mert Ataş ve annesi Durkadın Karabulut ise suç delillerini gizlemekten 4'er yıl hapis cezası aldı. Olay, toplumda geniş yankı uyandırmış ve Müge Anlı'nın programıyla kamuoyuna yansımıştı.