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Giriş Tarihi: 13.9.2024

Cinayet sonrası timsah gözyaşı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Cinayet sonrası timsah gözyaşı
Konya'da 6 ay önce eşinin dayısı Murat Akçan'ı (61) kendisine küfredip tokat attığı gerekçesiyle silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini naylon brandaya sarıp gömen Fahri Demirdüzen (51) Adana'da tutuklandı. Demirdüzen'in cinayetten sonra Akçan'ın cesedinin başında ağladığı ortaya çıktı. Katil zanlısının Akçan'ı iş makinesiyle kazdığı 3 metre derinlikteki çukura gömdükten sonra Konya'dan Adana'ya geldiği belirlendi. Bu arada Demirdüzen'in, Akçan'ın kız kardeşi ve kendisinin de kayınvalidesi olan Rahime Acar'a, "Dayım yanıma geldi. Arazileri gezerken, 'Umreye gidiyorum oradan da hac yapacağım. Kurban Bayramı'nda ancak dönerim. Hacda telefonla konuşacak vakit bulamam. Kardeşime ve yeğenlerime söylersin beni merak etmesinler' dedi. 2-3 ay yok endişe etmeyin" dediği öğrenildi. -
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Cinayet sonrası timsah gözyaşı
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