Cinayete kurban giden Hasan aranıyor! Jandarmanın özel su altı kadavra köpeği "Mavi" iş başında

Hasan Aydoğan'ın bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve debisi düşürülen Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı tarafından 25 metre suyun içinde kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi 'Mavi' de katıldı.

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti.

Şefik Ekici ve Sami Aydoğan tarafından kaçırılıp öldürüldüğü ortaya çıktı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti ve cesetleri nehre attıklarını itiraf etti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

25 METRE SUYUN ALTINDAKİNİ BULUYOR

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve debisi düşürülen Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı tarafından 25 metre suyun içinde kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi 'Mavi' de katıldı.

6 KİLOMETRE ALANI TARADI

Jandarma su altı arama kurtarma köpeği Mavi, Aydoğan'ın bulunması için Kızılırmak kıyısının 6 kilometre alanında çalışma gerçekleştirirken her hangi bir ize rastlamadı. Çalışmalarına Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde devam ediyor.