Cinayeti cam parçaları çözdü

Ankara'da istek şarkı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Onur Şener cinayetinde parçaları bir araya getirilen bardaklar delil olarak dosyaya girdi. Toplanan cam kırıkları, Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca renk, kalınlık, desen, malzeme ve kesitlerine göre tasnif edildikten sonra iki bardak oluşturuldu. İki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S.'nin parmak izleri ile Onur Şener'in DNA'sı bulundu. İlker K.'nın kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.İddianamede, Şener'in kafasının sol tarafındaki kesinin İlker K.'nın darbesiyle, sağ tarafındaki yaralanmaların ise Ali G. ve Semih S.'nin darbeleriyle oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.