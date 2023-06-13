Cinayetin sebebi şoke etti

İstanbul Pendik'te önceki gün evinin önünde bıçaklanarak öldürülen bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u mahalleden arkadaşı Özkan A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu cinayeti işlediği mahalleye gelen şüpheli Özkan A. ve kardeşi Hakan A. gözaltına alındı. Cinayet Büro'da olayı kendisinin yaptığını kabul ettiği öne sürülen şüpheli Özkan A. ifadesinde, "Ömer 1.5 ay önce tartışma sırasında benim kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla 'Diğer kulağını da koparırım' diyordu. Olay günü de öfkelendim, bacağından bıçakladım" dediği öne sürüldü. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.