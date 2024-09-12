Cinayetten bir ay önce öldüresiye dövmüş

Konya'da, barışmayı reddeden eski sevgilisi Elif Ceren Arslan'ı (30), çalıştığı masaj salonunda öldüren Emrah Demirkan'ın (25), genç kadını bir ay önce de öldüresiye dövdüğü ve bu nedenle hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Elif Ceren Arslan'ın, 9 Ağustos'taki olayın ardından emniyetteki ifadesinde, "9 ay birlikte yaşadık. Beni aldattığını öğrenince aramızda tartışma çıktı.Emrah Demirkan'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Beni şikâyet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti. Ardından boynuma tokat, çeneme de yumruk attı. Bacağımı da tokatlayıp tekmeledi. Beni darp ederken elindeki sigarayla bacağımı yaktı" dediği öğrenildi. Emrah Demirkan'ın ise darp raporlarına rağmen kendisine iftira attığını öne sürerek Arslan'dan şikâyetçi olduğu belirtildi.