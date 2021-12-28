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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Cinnetin nedeni kripto para çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cinnetin nedeni kripto para çıktı

Adana’da eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner’in kripto parada 450 bin TL kaybettiği ortaya çıktı

Adana'da önceki gün eşi Melike Yağmur Uyaner'i başından vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner'in (28) kripto para borsasında 450 bin lira kaybettiği, bu yüzden psikolojik bunalıma girdiği ortaya çıktı. Önceki gün Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayın perde arkası ortaya çıktı. Dolmuş şoförlüğü yapan Uyaner iddiaya göre, iki ay önce girdiği kripto para sisteminde 450 bin TL kaybettikten sonra 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner (28) ile kavga etmeye başladı. Gece eve gelmeyen Uyaner, sabah saatlerinde eve geldiğinde tartıştığı eşini, 3 çocuğunun gözünün önünde başından vurdu. Silah sesini duyup, alt katta oturan oğlunun evine gelen baba Hakan Uyaner, silahı elinden almaya çalıştı, ancak Uyaner, "Seni de vururum" dedikten sonra kendi başına ateş etti. Uyaner'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Cinnetin nedeni kripto para çıktı
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