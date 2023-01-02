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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Çip taktırmamak için terk ediyorlar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Çip taktırmamak için terk ediyorlar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018'de aldığı kararla evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için hayvan sahiplerine tanıdığı sona erdi. 31 Aralık itibarıyla mikroçip taktırmayanlar 3 bin 469 lira ceza ödeyecek. Çip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlar ise 6 bin 72 lira idari para cezası ödeyecek. Birçok evcil hayvan sahibi, çip taktırmamak için evcil hayvanını sokağa terk ediyor. Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) Başkanı Arzu Erdoğral, hayvan sahiplerinin çip taktırmamak için hayvanları sokağa terk etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu hayvanların terk edildiğinde savunmasız kaldığını söyledi. Erdoğral, "Hayvanların sokağa atılması vicdansızlığın en üst hali, çünkü o hayvan sahibine alışıyor. Bırakıldığında terk edilme duygusuyla ne yapacağını bilmiyor. 'Evcil hayvanların sokakta yaşaması imkânsız' demiş olsak abartmış olmayız. Hayvan sahiplendirme çok zor olmalı. Herkes hayvan sahiplenme yapamamalı. Ve bunları yapanlara yönelik cezalar artırılmalıdır. Evcil hayvanların sokağa atılmaması için çip taktırma süresi uzatılmalı. Bir zaman daha tanınmalı" şeklinde konuştu.

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Çip taktırmamak için terk ediyorlar
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