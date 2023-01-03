Çip taktırmamak için terk ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018'de aldığı kararla evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için hayvan sahiplerine tanıdığı süre sona erdi. 31 Aralık itibariyle mikroçip taktırmayanlar 3 bin 469 lira ceza ödeyecek. Çip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlar ise 6 bin 72 lira idari para cezası ödeyecek. Birçok evcil hayvan sahibi ise çip taktırmamak için evcil hayvanını sokağa terk ediyor.

"VİCDANSIZLIĞIN EN ÜST HALİ"

Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) Başkanı Arzu Erdoğral ise konuyla ilgili SABAH'a konuştu. Erdoğral, "Çip zorunluluğu süresi evet doldu ancak çip bulamayan ve imkansızlık sebebiyle taktıramayanlar 31-12-2022'ye kadar beyanname verdiyse ceza yaptırımına tabii tutulmayacaklardı. Sokaklarda bulunan sahipsiz çiplenmeyen hayvanlar özel veterinerlerle tanımsız olarak tedavi olabilecek. Bu yönde bizlere hayvanların sokağa atıldığına yönelik ciddi bir ihbar gelmedi. Şu da var tabii maalesef hayvanları sahiplenip sonra sokağa bırakılmaz da bu konu açısından önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğral açıklamalarına devam ederek, "Evcil hayvanların sokağa atılması akıl almaz bir tutum. Bakmayın sokağa atacaksan! Neden o hayvanı sahipleniyorsun? Evcil hayvanların sokağa atılması vicdansızlığın en üst hali çünkü o hayvan sahibine alışıyor. Bırakıldığında terk edilme duygusuyla ne yapacağını bilmiyor. 'Evcil hayvanların sokakta yaşaması imkânsız' demiş olsak abartmış olmayız. Hayvan sahiplendirme çok zor olmalı. Herkes hayvan sahiplenme yapamamalı. Ve bunları yapanlara yönelik cezalar arttırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"ÇİP TAKTIRMA SÜRESİ UZATILMALI. BİR ZAMAN DAHA TANINMALI"

Erdoğral sözlerine şöyle devam etti: "Evcil hayvanların sokağa atılmaması için çip taktırma süresi elbette uzatılmalı. Bir zaman daha tanınmalı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan en son açıklamasında 5199'un Avrupa'ya örnek bir yasa olduğunu söyledi. Acilen kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı. Merdiven altı hayvan üretimi ve hayvan dövüşü yasaklanmalıdır. Hayvanlar kısırlaştırılınca sayılar azalacak. Sürekli aşılama ve takip yapılmalı. Ayrı besleme noktaları oluşturulmalı. Rehabilitasyon ile sonuç alınmayan hayvanlar, barınaklar değil ama gönüllülere açık yerde bakılmalı. O zaman ne çocuklarımız ne de hayvanlar zarar görecek."