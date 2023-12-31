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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralıçarptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralıçarptı
İstanbul'da seyir halindeki cipin, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolunda önceki gece saat 03:00 sıralarında iddiaya göre, Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan 34 GEM 38 plakalı cip, kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düştü, cipte bulunan 2 kişi ise araca sıkıştı. Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken cipte bulunan diğer iki kişi ise feci kazada can verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilmeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralıçarptı
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