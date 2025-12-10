‘Çıplak ayak’ eylemi disiplinlik oldu

8 Aralık'ta yarım gün iş bırakan 33 bin işçi, çıplak ayakla yürüyerek işverenin yatırdığı çıplak maaşı protesto etti. Son ana kadar işçilerin eyleme katılmalarını engellemeye çalışan Büyükşehir Belediyesinin başarılı olamayınca eyleme destek veren işçilerle ilgili disiplin süreci başlattığı ortaya çıktı. İşverenin tutanak tutup eyleme katılan işçilerden savunma istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Genel İş Sendikası yaşananlara sert tepki gösterdi. Eylemin korsan değil yasal olduğunu belirten sendika cevaplaması için işverene sorular yöneltti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada: "İşveren bu sorulara cevap vermeden işçilerden savunma istemesi kabul edilemez." Dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzenerji, İzelman, İztek, Egeşehir ve İzfaş Şirketlerinde çalışan yaklaşık 33 bin işçinin kasım ayı maaşlarını eksik yatırdı. Bunun üzerine sendika eylem kararı alıp 1 haftalık eylem programı açıkladı. Geçtiğimiz pazartesi günü yarım gün iş bırakan 33 bin işçi işverenin hesaplara sadece çıplak maaş yatırmasını çıplak ayaklarla yürüyerek protesto etti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

İşçilerin başlattığı eylemler sürerken Büyükşehir Belediyesinden beklenmeyen bir hamle geldi. Eyleme katılan işçilerin telefonlarına SMS mesajı atan büyükşehir yönetimi başlattıkları disiplin soruşturması nedeniyle işçilerden savuna istedi.

SMS MESAJI İLE SAVUNMA İSTEDİLER

İZBB Yönetiminin eylemle ilgili tutanak tutup disiplin soruşturması başlatması belediye ve şirketlerinde örgütlü Genel İş Sendikasını kızdırdı.

EYLEM KORSAN DEĞİL YASAL

İşçilerin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdikleri iş bırakma eyleminin korsan değil yasal bir eylem olduğunu belirten sendika yazılı açıklama yaparak cevaplaması için işverene sorular yöneltti.

KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizden savunma isteyen işverene önce şu soruların cevabını ivedilikle vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz: Aylardır söz vermesine rağmen 4 aydır alacaklarımızı neden ödemediniz? Neden her defasında tarihi erteleyip işçiyi oyaladınız? İş yerlerinde yaratılan baskı ortamı ve işçilere uygulanan mobbing neden hâlâ devam ediyor? Çalışanların geçim koşullarını ağırlaştırıp aile içi huzurun kaybolmasına sebep olan bu sürecin sorumluluğunu ne zaman üstleneceksiniz? İşveren bu sorulara cevap vermeden işçilerden savunma istemesi kabul edilemez." Dendi.

UYGULAMAYI DOĞRU BULMUYORUZ

Açıklamanın devamında 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 34. Maddesine gönderme yapan Sendika: "İş kanununun ilgili maddesi ücreti zamanında ödenmeyen işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanır. Toplu İş Sözleşmesi Madde 76, ücret ve sosyal haklar ödenmediğinde iş durdurma hakkı verir. 8 Aralık 2025 sabahı işbaşı yapmayan arkadaşlarımız, bu maddeler gereği yasal haklarını kullanmıştır. Aynı zamanda sendikanın aldığı karara uyarak iş durdurma hakkını kullanmışlardır. Bu durum devamsızlık ya da disiplin suçu değildir. Yasal ve Anayasal hakkımızı kullanmamıza rağmen yapılan bu uygulamayı doğru bulmuyoruz." Dendi.

GÖZLER İŞVERENDE

Şimdi tüm gözler işverene çevrildi. Belediye yönetiminin yarım gün iş bırakan işçilerle ilgili disiplin sürecini işletmeye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.